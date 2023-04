Melissa Satta scatenata al karaoke, ma senza Matteo Berrettini. Il gesto che fa insospettire i fan: «Già in crisi?»

di Redazione web

Serata in allegria per Melissa Satta. L'ex velina ha trascorso in compagnia di amici, vip e non, cantanto al karaoke e ballando. Insomma, una serata di sorrisi e divertimento, ma i fan hanno notato un'assenza importante. Dov'è Matteo Berrettini? Non è più un rumor il fatto che i due stiano insieme, sono stati loro stessi a pubblicare un post rendendo tutto ufficiale. Ma il dubbio ai follower viene quando nelle varie stories Instagram di Melissa, durante una delle tante canzoni che ha cantato seguendo il led, spunta un atteggiamento sospetto.

Il dubbio

Il tennista sta recuperando da un infortunio agli addominali, che lo sta tenendo lontano dai campi da tennis. L'ex velina, invece, si diverte con gli amici al karaoke. «Facevi le tue scelte, chissà che pretendevi..», intona Melissa con il comico Gianluca Fubelli, detto Scintilla. Ed è proprio sulle note di Ranieri in Perdere l'amore che Melissa sembra commentare in modo sospetto. Sulle parole succitate, ecco la modella che fa dei gesti siginificativi, agitando la mano quasi a voler dire «Non pretendeva nulla...».

Cosa avrà voluto dire? Sarà un sempre commento dovuto alla canzone? O c'è dell'altro?

I fan attendono altri indizi per scoprirlo.

