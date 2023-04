Matteo Berrettini compie 27 anni, gli auguri di Melissa Satta su Instagram: «Sole, cuore...»

di Redazione Web

Melissa Satta e Matteo Berrettini fanno proprio sul serio e la loro relazione procede a gonfie vele. L'ex velina prima è volata a Miami per sostenerlo nel match e poi a Montecarlo. E con lei c'erano anche suo figlio Maddox e delle amiche. Ma oggi è un giorno speciale perché Berrettini spegne 27 candeline. E per l'occasione, Melissa Satta ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram una foto insieme al fidanzato per fargli gli auguri. Uno scatto in bianco e nero accompagnato dall'emoji di un cuore rosso e una torta di compleanno.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, la favola continua: presentazioni in famiglia

Melissa Satta e Matteo Berrettini, vacanza a Miami a suon di jogging, relax e tanto amore

Matteo Berrettini e Melissa Satta sono tra le coppie più chiacchierate del momento. Stando anche alla foto pubblicata qualche settimana fa a Miami, i due appaiono molto innamorati e felici. Oggi la coppia trascorre momenti di pura spensieratezza.

Berrettini ormai è considerato il più forte tennista italiano di tutti i tempi. Inoltre, è anche il solo giocatore italiano ad aver disputato la finale del torneo di Wimbledon e la semifinale degli Australian Open. Oggi matteo è in campo contro il rivale argentino Francisco Cerundolo, contro cui il tennista romano spera di vincere e farsi un bel regalo di compleanno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA