Melissa Satta e Matteo Berrettini, la favola continua: presentazioni in famiglia

A Monte Carlo per amore. Melissa Satta è ormai sempre più innamorata del suo Matteo Berrettini e lo seguo anche nelle trasferte di lavoro. E' il caso della partita di tennis a Monte Carlo dove l'ex velina è stata fotografata tra gli spalti. Ma nessuna paparazzata, è stata proprio lei a mostrarlo. In un post su Instagram, infatti, Satta ha pubblicato la sua dolce Pasquetta, mentre applaude Matteo: una serie di scatti fotografici in cui c'è lei mentre fa sport, poi tra gli spalti e, infine, il cartello che mostra il compagno e lo sfidante. Ma è impossibile non notare anche la foto di Maddox, il figlio di Melissa e Boateng.

La relazione

Sono già partite le presentazioni in famiglia? A quanto pare sì. Il figlio di Melissa ha già conosciuto Matteo Berrettini e lo segue anche durante il torneo di tennis. Insomma, sembra che la storia prosegua a gonfie vele e Melissa sia molto felice. Tra la pioggia di commenti, spunta proprio quello del campione di tennis che posta un cuoricino e il sole, simboli di serenità e affetto.

Il post

Che ormai i due facessero coppia era una cosa nota, ma pochi giorni fa, per la prima volta, l'ex velina ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un selfie che li ritrae insieme su una spiaggia di Miami. La Satta si mostra in splendida forma sulla bianchissima spiaggia insieme al tennista che ha preso parte ad alcuni tornei Masters 1000 negli Stati Uniti. La showgirl ha deciso di raggiungerlo in Florida dopo che ha perso il suo match d'esordio nel torneo di Miami.

Melissa e Matteo hanno fatto una piccola vacanza dopo le numerose polemiche che hanno accompagnato il tennista, accusato di farsi distrarre troppo dall'amore. Incuranti delle malelingue i due si sono mostrati più felici che mai, facendo esplodere i commenti e i like sotto al post. Tra i tanti è spuntato quello di Juliana Moreira, che ha scritto: «Siete meravigliosi e vi auguro tutta la felicità del mondo. E a voi che dite solo cattiverie, ricordatevi che ognuno dà al prossimo solo quello ha dentro».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Aprile 2023, 21:11

