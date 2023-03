Matteo Berrettini e Melissa Satta, il commento che smentisce i rumors: ecco cosa è successo

di Redazione web gossip

Amore finito? Rumors scongiurati a suon di commenti. Chi, nelle scorse ore, ha pensato che fosse già al capolinea la storia d'amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini, dovrà ricredersi. E a smentire tutto ci ha pensato proprio l'ex velina di Striscia che ha lasciato un commento sotto il post del tennista, fugando le malelingue. Un cuoricino e una emoticon emozionata per il post di Matteo che lo ritrae accanto al fratello Jacopo Berrettini. «Bello tornare a competere. Ma ieri era tutto per questo tizio. Estremamente orgoglioso del mio fratellino per aver ottenuto la sua prima vittoria» scrive teneramente Matteo, ed ecco che fra i commenti è impossibile non notare quello di Satta. Ormai i due non si nascondono più.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, amore già finito? Gli indizi social insospettiscono i fan: «I muri dividono le persone»

Ludovica Valli, compleanno senza festa: il motivo rivelato sui social

Le voci

Da qualche tempo si vociferava di tensioni tra la ex velina di Striscia La Notizia e il campione di tennis, ma i due non hanno detto nulla a riguardo. La coppia è uscita allo scoperto in occasione del 37esimo compleanno della Satta quando lui era presente alla festa con tutti i più cari amici di lei il sabato e ha fatto un pranzo in famiglia, insieme anche al figlio, la domenica.

Gli indizi

E nelle ultime ore, i rumors riportavano che le cose non sembrassero andare più a gonfie vele. I follower della Satta si sono maggiormente insospettiti dopo la pubblicazione di due storie di Melissa. In una si legge: «Innamorarsi è una magia, ma non perdersi è la favola», nella seconda: «Parlatene. Parlatene sempre. Di Tutto. Perché i silenzi sono pietre e le pietre, una sull'altra, diventano un muro. E i muri dividono le persone». Sembra quasi che la Satta volesse mandare dei messaggi a un destinatario ben preciso e visto l'argomento non si esclude sia Matteo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 21:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA