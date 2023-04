Isola Dei Famosi, Ginevra Lamborghini si schiera: ecco per chi farà il tifo

di Redazione Web

Manca davvero poco alla partenza dell'Isola dei Famosi 2023, che debutterà su Canale 5 da lunedì 17 aprile. Si inizia così già con le prime considerazioni, ipotesi e preferenze. A farle è proprio l'ex concorrente del GfVip, Ginevra Lamborghini. Questa volta Ginevra, da telespettatrice, rivela le sue prime considerazioni su questa nuova edizione dell'Isola Dei Famosi. Andiamo a vedere quali sono.

L'annuncio di Alvin, confermato inviato del reality, ha reso noti i nomi dei concorrenti di questa nuova edizione. Così, nel box di domande pubblicato sul suo profilo Instagram, Ginevra Lamborghini ha risposto a una domanda: «Farai il tifo per Helena Prestes?». Una risposta sincera, senza troppi peli sulla lingua. «Assolutamente si, guarderò l'Isola dei Famosi soltanto per Helena. Quindi facciamo tutti il tifo per lei», ha sottolineato Ginevra.

Chi sono i concorrenti dell'Isola dei Famosi

I concorrenti di questa nuova edizione sono Fiore Argento, figlia di Dario Argento, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, la modella Helena Prestes, l'attore Christopher Leoni, Miss Mondo Italia Claudia Motta, la modella Pamela Camassa, l'attrice Corinne Clery, la showgirl Nathaly Caldonazzo e la cantante ed ex suora Cristina Scuccia.

