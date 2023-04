Montecarlo: Sonego vince in rimonta, domani derby Nardi-Musetti. E Sinner pronto per l'esordio Domani in campo anche Matteo Berrettini, che sfiderà l'argentino Cerundolo







di Daniele Petroselli Giornata perfetta per gli italiani al torneo Masters 1000 di Montecarlo. Lorenzo Sonego, numero 47 del ranking, è riuscito a battere per 3-6 7-5 7-5 il francese Ugo Humbert, annullando ben quattro match point e passando così il turno. Domani se la vedrà con il russo Medvedev. E domani ci sarà anche un derby tutto italiano tra Lorenzo Musetti e Luca Nardi. Il toscano, testa di serie numero 16, è riuscito a battere 7-6 (1) 6-0 il serbo Kecmanovic. Il 19enne invece, 161 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto con un doppio 7-5 la wild card locale Valentin Vacherot, numero 350 del ranking. Troppo Medvedev per Sinner: l'azzurro perde in finale a Miami. Il russo trionfa in due set Domani in campo anche Matteo Berrettini, che sfiderà l'argentino Cerundolo, numero 33, mentre farà il suo esordio Jannik Sinner, che invece se la vedrà con l'argentino Schwartzman, compagno di doppio dell'altoatesino in questo torneo. Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Aprile 2023, 19:00

