Giulia De Lellis, Giano Del Bufalo conferma il flirt sui social (con il presunto dolce soprannome): foto e "fragolina"

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, da qualche settimana, sono al centro del gossip per una presunta storia d'amore. Nonostante i due siano stati anche paparazzati insieme mentre uscivano dal supermercato indossando outfit molto originali (lui, pantaloncini corti e ciabatte, lei, maglietta oversize e pantofole), né l'antropologo né l'influencer avevano mai confermato in modo chiaro la loro frequentanzione. A parlare per Giulia e Giano sono sempre state le storie Instagram e, nelle scorse ore, il fratello dell'attrice Diana Del Bufalo ha confermato il flirt con l'ex volto di Uomini e Donne.

Sembra proprio che Giulia Del Lellis e Giano Del Bufalo siano una nuova coppia. Nelle ultime storie Instagram, il 36enne romano ha pubblicato una foto dell'influencer che, sorridente e con gli occhiali da sole, si lascia immortalare per le vie di Milano (infatti, Giulia ha raccontato ai follower di essere tornata in ufficio dopo alcuni giorni a Roma).

Giano, allo scatto della sua nuova fidanzata ha allegato l'emoticon di una fragolina.

Giulia e l'amore

Qualche giorno fa, Giulia De Lellis è stata ospite del nuovo podcast di Giulia Salemi "Non lo faccio per moda" e sull'amore aveva detto: «Con le relazioni sono un disastro, lo sanno tutti. Sono un pasticcio perché sono "stufarella". Mi annoio anche. Però sono una che ama fare sempre tante cose diverse. Mi piace cambiare, mi piace scoprire e credo che ancora non ho trovato quella persona per cui fare delle rinunce o restare perché ne vale veramente la pena. Altrimenti non si spiega». L'influencer, poi, aveva schivato la domanda sul nuovo flirt con Giano Del Bufalo ma aveva specificato: «Io in primavera funziono bene, potrebbe sbocciare un nuovo amore».

