Internazionali di Roma, presentata l'80esima edizione: le novità del torneo al Foro Italico

di Claudia Faggioni

Ottant’anni da celebrare con una lunga festa e un restyling completo. Gli Internazionali BNL d’Italia si preparano ad un’edizione speciale, la prima dopo l’upgrade a due settimane e con la presenza del doppio dei giocatori, in un Foro Italico quasi totalmente rinnovato e ampliato per l’occasione.

L’80esima edizione del torneo, al via con le pre-qualificazioni il 2 maggio e in programma fino a domenica 21 maggio, è stata presentata nel primo pomeriggio di oggi presso il Circolo del Foro Italico, alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, dell’Amministratore Delegato di BNL Elena Goitini, del Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli e dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo Alessandro Onorato.

“Per la prima volta Atp e Wta ci consentono di avere i due tornei con il doppio dei giocatori e giocatrici” ha affermato il Presidente Binaghi. “Si tratta di un traguardo storico che ci fornisce maggiore valore, aumenta le opportunità dei nostri giocatori e permette anche di creare un maggiore impatto economico sul territorio. L’upgrade è un risultato che può ulteriormente cambiare la storia del tennis nel nostro Paese e dare una nuova spinta alla crescita di tutto il movimento. Sarà un’edizione mai vista”.

“Al termine del torneo presenteremo il valore dell’impatto economico che genereremo sul territorio” ha aggiunto Binaghi. “Lo scorso anno era stato stimato in 285 milioni di euro e faceva riferimento al record di 235mila spettatori paganti, che ovviamente miglioreremo ancora. Ad oggi abbiamo un incremento nella prevendita, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, di oltre il 51 per cento. Abbiamo già venduto più di 110mila biglietti, di cui il 29 per cento all’estero e il 46 per cento fuori dal Lazio, e ottenuto 11,5 milioni di euro di incasso, raggiungendo con un mese di anticipo il valore della prevendita finale dello scorso anno. Puntiamo a frantumare la soglia dei 300mila spettatori paganti e dei 20 milioni di euro di incasso dalla sola biglietteria. Questo dovrebbe consentirci di generare un impatto di oltre 400 milioni di euro sul territorio della nostra Capitale, la cui Amministrazione è impegnata con noi per dare il massimo rilievo all’evento”.

Il torneo, che ha rinnovato per altre sei edizioni la partnership con il Gruppo BNP Paribas, potrà godere di numerose conquiste strutturali, andando ad usufruire della zona delle piscine, regalando ai giocatori un’area molto più ampia, con spogliatoi, players lounge, palestra, ristoranti e zone relax. Ben 17 i campi a disposizione (due completamente nuovi) e la grande novità di un ponte sospeso che permetterà ai tennisti di passare dall’area delle piscine alla zona a loro dedicata all’interno del Campo Centrale.

“Il torneo avrà una casa più grande, più green e piu moderna” ha affermato Vito Cozzoli. “Verranno utilizzati 125mila metri quadri di superficie, comparabile a quella di 150 campi da tennis. Vogliamo alzare l’asticella, ci saranno due nuovi campi con le tribune, due nuovi ristoranti, lo young village ospiterà più di 40mila bambini e i giocatori avranno una lounge totalmente nuova”.

Tra le grandi novità, anche la possibilità - attraverso un processo che si concluderà entro il 2025 - di equiparare il prize money del torneo femminile a quello del maschile, consentendo all'evento romano di allinearsi agli altri grandi appuntamenti del circuito.

“Più tennis, più giorni di grande spettacolo, più spettatori e maggiori ricadute sull’economia turistica e sull’indotto di tutta la città” ha poi dichiarato l’Assessore Onorato. “È il risultato dell’upgrade degli Internazionali BNL d’Italia, fortemente voluto dalla Fit e che abbiamo incoraggiato. Abbiamo fatto riscoprire a Roma l'orgoglio di ospitare una manifestazione sportiva così importante, facendola vivere in tutta la città e non solo al Foro Italico. Per questa edizione anche le iniziative di partecipazione e promozione nella città raddoppiano: il sorteggio dei tabelloni sarà uno spettacolo unico in piazza di Spagna. Personalizzeremo, con la comunicazione del torneo, i dieci ponti simbolici del centro città e altre piazze simbolo dei quartieri. Tutta la città parteciperà con una comunicazione a 360 gradi nelle metro e in alcune stazioni, nelle radio, sui social istituzionali. Con le associazioni del centro storico e in collaborazione con la federazione Fitp e con Sport e Salute animeremo i week-end del torneo con serate dedicate agli spettatori e agli appassionati di tennis".

“A un mese dall’inizio del torneo - ha aggiunto Onorato - i biglietti venduti sono già il 50 per cento in più dello scorso anno. Di questi, quasi il 25 per cento è stato acquistato da cittadini stranieri, che arriveranno da 86 diversi Paesi del mondo con prevalenza da: Usa (3,6%), Gran Bretagna (3%), Grecia (1,8%) e Polonia (1,7%). Nel 2022 ci sono stati 230mila spettatori e a Roma, durante la settimana del torneo, abbiamo registrato il 90 per cento di occupazione delle strutture alberghiere. Con una ricaduta economica che Ernest&Young ha quantificato in circa 150milioni di euro. Quest’anno supereremo ogni record, l’impatto sulla città è stimato in oltre 200 milioni di euro”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Aprile 2023, 14:43

