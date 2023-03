Melissa Satta già bravissima a giocare a tennis: le lezioni di Matteo Berrettini?

Passione comune. Melissa Satta e Matteo Berrettini viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda ormai. A confermarlo è la stessa modella che ha dedicato la sua domenica al tennis. Minigonna, maniche corte e scarpe ginniche: Melissa mostra la sua destrezza mentre gioca a tennis in un campetto e in squadra con l'amica. E' lei stessa a mostrare su Instagram l'outfit e alcuni momenti della partita. Seppur sia una passione in comune, del campione di tennis però non c'è l'ombra.

Il mistero

Sembra stia facendo sempre più spazio nella sua vita Melissa che, pochi giorni fa, ha scelto di rimuovere un tatuaggio. Dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, molte cose sono cambiate. E la rimozione del tatuaggio potrebbe determinare un altro cambiamento nella sua vita. Quando il tattoo non rappresenta più una persona, o magari sbiadisce di colore o si deforma perché eseguito male, si punta subito alla rimozione. Ma per Melissa Satta quale sarà stato il vero motivo? Sarà che forse la showgirl vorrebbe cancellare dal suo corpo la scritta di un amore "indelebile" ormai finito da tempo. Non ha spiegato molto l'ex velina, ma l'allusione potrebbe esserci. «Dopo 4/5 sedute il tatuaggio inizia a scomparire», ha spiegato Melissa Satta in una delle tante Instagram Stories.

