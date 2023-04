Melissa Satta festeggia i 9 anni di Maddox: «Auguri amore della mia vita». Dal compleanno al tifo per Berrettini

di Redazione web

Lui e la mamma. Cosa c'è di più intimo di un compleanno tra un bambino e sua mamma. Maddox, figlio di Melissa Satta avuto con il suo ex, il calciatore Boateng, che conobbe negli anni giocava nel Milan, spegne 9 candeline. Un piccolo ometto che la showgirl tiene in braccio con estrema tenerezza, e scrive un post di puro amore sui social: «Auguri amore della mia vita».

Cuore di mamma

Mentre Melissa soffia sulle candeline insieme a suo figlio, Maddox, nei giorni scorsi era a bordo campo agli Atp di Monaco per fare il tifo per il tennista Matteo Berrettini, fidanzato di sua mamma. Berrettini, che ha dato forfait per problemi fisici che gli impediscono di continuare a giocare il torneo.

Relazione finita

Maddox Prince Boateng, il nome del festeggiato, è nato dalla relazione con Kevin Prince Boateng, che in un'intervista di un anno fa, ha dichiarato: «Non sono uno che lascia una donna per un’altra. Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso. In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d’infelicità da non poter andare avanti».

