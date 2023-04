Vive per 500 giorni in completo isolamento in una grotta. «Non so cosa sia successo»

E' rimasta sottoterra, in una grotta per 500 giorni. L'equivalente di un anno e mezzo. Beatriz Flamini, l'alpinista e scalatrice spagnola, ha vissuto in isolamento completo, a 70 metri di profondità, in un habitat inospitale, estranea a quanto stava accadendo nel mondo di sopra. Non ha saputo della morte della Regina Elisabetta II, non ha saputo neanche della guerra in Ucraina, almeno fin quando non è tornata alla luce dalle grotte di Motril, nel sud della Spagna.

Impresa unica

A 50-year-old Spanish woman, Beatriz Flamini, has emerged into daylight after 500 days alone in a 230ft deep cave in Los Gauchos, near Motril, Spain, with no contact with the outside world. pic.twitter.com/vlCGN5L6ni April 15, 2023

Isolamento dal mondo

«Sono rimasta al 21 novembre 2021», ha raccontato la coraggiosa alpinista spagnola, che ha smesso di contare il tempo trascorso, al giorno 65. Tra i modi per passare le ore anche le riprese della sua avventura, che ha documentato lei stessa girando dei video nella grotta ed una serie di studi affidati per le università di Granada e Almería, per capire le eventuali conseguenze psicologiche derivate dal lungo isolamento.

