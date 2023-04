Per il medico era tonsillite, lei va su Google e fa una scoperta choc: «Non mi davano speranze»

di Redazione web

Mai sostituirsi alla diagnosi di un medico. Ma, stando al racconto di una giovane donna di 22 anni, Chloe-Leigh Todd, di Gateshead in Inghilterra, se avesse ascoltato solo il suo medico di famiglia, forse non avrebbe potuto raccontare la sua esperienza. Il dottore, infatti, le aveva diagnosticato una brutta tonsillite, che però durava da settimane. Attacchi di vomito, sudorazione notturna e perdita di peso, i sintomi continui e ricorrenti, finché la 22enne non ha deciso di ascoltare il suo istinto e ha consultato le pagine di Google, per capire cosa avesse.

Vive per 500 giorni in completo isolamento in una grotta. «Non so cosa sia successo»

Tonsillite scambiata per leucemia

Dopo alcune ricerche ha trovato la risposta diagnostica: leucemia. «Tutti conoscono il proprio corpo e sapevo che era qualcosa di serio» ha raccontato la giovane ai giornali inglesi. «Ho cercato su Google i miei sintomi, sudorazione notturna, affaticamento, lividi e così via, e la leucemia è arrivata come primo risultato di ricerca» ha detto Todd, estremamente preoccupata dall'esito del motore di ricerca.

Dopo un approfondito controllo medico ed analisi del sangue, i medici hanno confermato la sua autodiagnosi, aggiungendo che avrebbe avuto poche settimane di vita.

Muore a 36 anni durante l'intervento estetico al seno: medico accusato di omicidio

Speranza dopo il trapianto

Ma la 22enne non si è arresa. Ha iniziato il trattamento di chemioterapia e un trapianto di midollo osseo e dopo due anni è guarita dal cancro, anche se la battaglia contro la malattia del tutto vinta. perché ora sta affrontando problemi a seguito del suo trapianto di midollo osseo.

Nel frattempo la tenace giovane, è diventata mamma, ed è felice di poter stringere suo figlio tra le braccia, quando i medici la davano per spacciata da mesi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Aprile 2023, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA