Modello in reggiseno e perizoma, influencer star del golf (immagine del brand) se ne va: «Ruba il lavoro alle donne»

L'azienda per cui lavora come modella pubblica una foto di un uomo in lingerie e lei chiude il contratto. L'influencer di Instagram e golfista Bri Teresi ha deciso di recidere i legami con il brand di intimo di fascia alta Honey Birdette dopo che il marchio ha utilizzato Jake DuPree - biologicamente uomo ma autodefinitosi non binario - per una campagna pubblicitaria. Il marchio, il cui slogan era «dalle donne, per le donne», ha subito un duro contraccolpo per la scelta di mostrare il modello in reggiseno, reggicalze e perizoma.

La modella furiosa

Nella sezione dei commenti del post pubblicato su Instagram da Honey Birdette - poi disattivata in seguito al polverone mediatico - Teresi ha detto: «Triste vedervi saltare sul carro del vincitore! Ancora una volta, un'altra cosa rilevata dagli uomini. Conosci il tuo pubblico!». Teresi, che in passato ha posato per Honey Birdette, ha affermato che per fermare "sciocchezze e propaganda" bisogna smettere di sostenere le imprese che non "sostengono i nostri valori". La modella sembra essere preoccupata per le donne, che si vedrebbero così private di un'opportunità di lavoro ora "rilevata dagli uomini". Teresi è anche nota per aver espresso pubblicamente le sue opinioni politiche: si è detta a sostegno della campagna di rielezione dell'ex presidente Donald Trump nel 2024.

La risposta di Honey Birdette

Dopo le critiche ricevute dalla foto di Jake DuPree pubblicata su Instagram, Honey Birdette ha aggiunto al post la seguente dichiarazione: «Honey Birdette promuove un ambiente inclusivo e diversificato e continueremo a usare la nostra voce per potenziare e supportare la comunità LGBTQ+, le donne e chiunque desideri sentirsi favoloso nella nostra lingerie».

