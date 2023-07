Berrettini vince il derby contro Sonego durato tre giorni: è al secondo turno di Wimbledon. Avanza anche Musetti

Matteo Berrettini vince il derby contro Lorenzo Sonego avanza al 2° turno del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Il 27enne romano, numero 38 del mondo, supera il 28enne torinese, numero 42 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-3, 7-6 (9-7), 6-3 dopo tre ore e 21 minuti, in un match iniziato martedì e concluso oggi per la pioggia caduta negli ultimi giorni a Londra.

Vince anche Musetti

Tracce di azzurro sui prati verdi di Londra, che esaltano la classe di Musetti, protagonista di un match eccellente contro lo spagnolo Jaume Munar, n.109 del ranking, liquidato in tre set (6-4 6-3 6-1), di magie e vincenti. Una vittoria, la seconda nel torneo londinese, che conferma il feeling sbocciato coi prati di Church Road, dopo due edizioni conclusesi con altrettante sconfitte per Musetti al primo turno. «Ho giocato un'ottima partita, mantenendo sempre il comando degli scambi - la soddisfazione del 21enne di Carrara -. Penso di aver meccanizzato meglio cosa devo fare su questa superficie. Sono vittorie importanti perché trasmettono fiducia e ulteriori motivazioni». Nel terzo turno lo attende uno specialista dell'erba, il polacco Hubert Hurkacz, favorito n.17. «Ci siamo già affrontati qui due anni fa e aveva vinto lui. Ma oggi siamo due giocatori differenti. Personalmente sono molto maturato, anche se so che mi manca ancora qualcosa per l'ultimo gradino. Sono come una pianta che con pazienza bisogna innaffiare tutti i giorni in attesa di sbocciare. Spero che il match di domani mi sia di aiuto in questo senso».

Matteo Berrettini ritratto della felicità

Anche Matteo Berrettini è il ritratto della felicità al termine della sfida fratricida contro l'amico Lorenzo Sonego.

Sinner in campo per il terzo turno

Domani in campo anche il n.1 d'Italia, Jannick Sinner, opposto al transalpino Quentin Halys: anche i tabloid inglesi hanno sottolineato il tocco di classe dell'altoatesino, presentatosi in campo con una borsa Haute Couture, firmata Gucci. «Non è una cosa che fa vincere le partite, conosco la famiglia Gucci...», aveva commentato l'altoatesino. Nel tabellone maschile, salutano l'All England Club Matteo Arnaldi, sconfitto dallo spagnolo Roberto Carballes Baena (67(0) 63 64 64) e Marco Cecchinato, battuto dal cileno Nicolas Jarry (46 62 64 61). In campo femminile, viceversa, impresa di Elisabetta Cocciaretto che approda ai 16esimi di finale grazie alla vittoria sulla spagnola Rebeka Masarova (63 61)

