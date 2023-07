Sinner inarrestabile a Wimbledon, vince ancora in tre set (a zero) e approda al 3° turno. Berrettini-Sonego infinito, secondo rinvio

di Redazione web

Jannik ​Sinner inarrestabile a Wimbledon, vince ancora in tre set (a zero) e approda al terzo turno. L'azzurro, testa di serie numero 8 del torneo, sull'erba londinese ha battuto un altro argentino: dopo Cerundolo è la volta di Schwartzman (numero 98 Atp) sconfitto per 7-5, 6-1, 6-2. Sinner sfiderà ai sedicesimi il vincente tra l'australiano Aleksandar Vukic e il francese Quentin Halys.

Berrettini-Sonego, un altro rinvio

Niente da fare anche per Berrettini e Sonego, match del primo turno, costretti all'ennesimo rinvio: questa volta a influire sono le condizioni scivolose del prato che hanno indotto i due tennisti a chiedere con forza che la sfida si fermasse lì.

Anche Djokovic senza problemi al terzo turno

Da registrare anche la comoda vittoria di Djokovic che regola, in tre set (6-3, 7-6, 7-5) l’australiano Thompson. Deve ricorrere a ben cinque set Tsitsipas per avere la meglio su un coriaceo Thiem. In campo femminile, applausi alla Cocciaretto che vola al secondo turno grazie al bel successo sulla Osorio (6-3, 6-4). Delude dal Giorgi, battuta nettamente dalla tennista russa, naturalizzata francese Gracheva (6-2, 6-4). Salutano Wimbledon anche Bronzetti (6-3, 6-4 a favore della Cristian) e Stefanini, superata dalla Kontaveit (6-4, 6-4).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Luglio 2023, 22:58

