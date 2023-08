Melissa Satta vola a New York senza Matteo Berrettini, il messaggio che allarma i fan: «Silenzio»

di Redazione Web

Vola a New York Melissa Satta, ma un dettaglio attira l'attenzione dei fan. Nelle sue stories Instagram, l'ex velina si scatta un selfie e sorride mentre attendo la partenza del volo. Poi mostra i documenti che porta con sè e la terza storia è quella che crea più dubbi. «Silenzio» si legge nella story, una scritta stampata su una t shirt bianca. In molti si sono allarmati, non vedendo la presenza di Matteo Berrettini nelle sue stories, e si sono chiesti: cosa vorrà significare questa frase? Ci sarà crisi tra i due?

Chiara Ferragni e Fedez, la camminata tra le Alpi diventa una sit-com: la reazione di Leone è esilarante

Belen e Elio Lorenzoni escono allo scoperto: ecco le prime foto insieme, “dimenticato” Stefano De Martino

In vacanza

Le voci sulla crisi si alternano da qualche tempo. Eppure, poco tempo fa, Melissa e il fidanzato, il campione di tennis Berrettini, hanno scherzato sui social smentendo così tutto. Qualche giorno fa, Melissa Satta era in Sardegna con il suo bambino Maddox e alcuni amici e si sta godendo un po' di relax prima di rientrare in città per gli impegni di lavoro.

La conduttrice è molto attiva sui propri profili social, specie su Instagram dove, ogni giorno, pubblica storie, foto o video di come passa le sue giornate.

ll commento

La didascalia che l'ex velina ha utilizzato è un insieme di emoticon che racchiudono il significato dell'estate: sole, barca e mare. Tra le migliaia di commenti che sono apparsi subito sotto le foto, uno in particolare ha attirato l'attenzione di tutti i follower di Melissa: quello di Matteo Berrettini. Il tennista ha semplicemente aggiunto un omino che alza la mano come a dire "Io sono presente" e Melissa ha risposto con un cuore rosso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA