Melissa Satta e il video “recap” della vacanza. Pioggia di critiche dagli hater: «Parassiti»

Per Melissa Satta è un'estate d'amore. La showgirl si sta godendo momenti spensierati con il tennista Matteo Berrettini, il figlio Maddox, nato nel 2014 dal matrimonio con Kevin Prince Boateng e alcuni amici. Ma le sue vacanze sembrano non finire mai. L’ex velina è infatti tornata prima nella sua terra madre, Porto Cervo, dove si è goduta un lungo periodo di ferie in relax tra spiaggia, giornate in barca e scatti super sexy.

Poi, nelle ultime ore, in uno dei suoi ultimi post Instagram, la showgirl si ritrae su una barca, tra tuffi e selfie a Minorca, in Spagna. E infatti, Milissa Satta ha pensato bene di fare un video recap della vacanza che non è passato inosservato ai fan.Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Numerosi sono stati i commenti dei fan al video pubblicato da Melissa Satta sul suo profilo Instagram. C'è chi sostiene e apprezza l'amore che unisce la showgirl con il tennista Matteo Berrettini e di conseguenza, anche i momenti vissuti insieme, ma c'è anche chi non risparmia le critiche nei loro confronti.

Infatti, il video "recap" pubblicato sul profilo Instagram della showgirl non è piaciuto a molti utenti perché è stato visto come uno "spreco" di soldi.

«Parassiti della società. L’Italia non se ne fa nulla del vostro esempio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Agosto 2023, 08:36

