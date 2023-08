Melissa Satta in mezzo ai pesci per non pensare agli hater: «Vacanze all'insegna del relax»

di Redazione web

Melissa Satta, in questo momento, si sta godendo le sue vacanze estive in Costa Smeralda, Sardegna. L'ex velina sta postando numerosi contenuti social per tenere sempre aggiornati i suoi follower su ciò che fa e su come trascorre le sue giornate. Inoltre, la fidanzata di Matteo Berrettini è spesso in barca e, quindi, si dirige verso isole incantevoli o al largo dove l'acqua è ancora più cristallina e piena di pesci, proprio come mostra la showgirl nell'ultima storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

La storia di Melissa Satta

Melissa Satta ha pubblicato una storia questa mattina presto, giovedì 10 agosto, mentre nuota tra piccoli pesciolini che si sono radunati attorno a lei all'ombra dello yacht sul quale trascorre intere giornate.

In queste vacanze estive, la showgirl desidera solo riposarsi e rilassarsi in compagnia della sua famiglia e degli amici a lei più cari, senza badare troppo alle critiche social che ancora le vengono rivolte per la sua storia con Matteo Berrettini.

I due innamorati, comunque, vanno avanti per la loro strada e, ormai, non si nascondono più, nemmeno in pubblico. Ad esempio, proprio qualche giorno fa, il tennista ha dedicato un dolce pensiero alla fidanzata che guardava il suo match. In questo momento, infatti, Matteo è impegnato nel torneo Masters 1000 di Toronto e dopo la vittoria al debutto, sulla telecamera ha scritto: «Sole», parola che, presumibilmente ha un significato importante per la coppia.

La relazione tra Melissa e Matteo

La storia d'amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini è cominciata tra mille polemiche e commenti negativi sui social. Nonostante, la showgirl abbia più volte chiesto rispetto sui social, soprattutto perché gli hater continuano ad attacarla per tutto ciò che fa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Agosto 2023, 13:07

