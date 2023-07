Melissa Satta e la foto al mare, quel dettaglio (quasi invisibile) notato da una fan: «Sull'altro profilo è diversa»

di Redazione web

Melissa Satta ha lasciato Milano per trascorrere le vacanze estive in Sardegna dove, tra un'uscita in barca e un ritrovo con le amiche, sta tenendo aggiornati i suoi follower su tutto ciò che fa, postando foto, video e storie. La showgirl ha pubblicato due scatti insieme ad alcune sue compagne di viaggio e il post ha riscosso moltissimo successo tra i suoi fan ai quali, però, non è sfuggito un dettaglio.

Il post Instagram di Melissa Satta

Nell'ultimo post che Melissa Satta ha pubblicato su Instagram è insieme alle sue amiche in Costa Smeralda dove si sta godendo le sue vacanze. La didascalia è semplicemente composta da tre emoticon: una conchiglia, i coralli e il mare. Le quattro donne sono davvero belle e moltissimi dei fan della showgirl evidenziano questo aspetto nei commenti sottostanti al post. Qualcuno, però, ha da ridire e fa notare un dettaglio: «Notare le differenze nella stessa foto pubblicata sul profilo di Renzo Rosso! Naturale va ritoccata». Secondo la follower del patron della Diesel, Melissa Satta si sarebbe modificata la foto o, almeno ritoccato i colori, dato che, nell'altro profilo gli scatti appaiono leggermente differenti.

Melissa Satta sta vivendo un periodo molto positivo della propria vita e la sua serenità e spensieratezza sono anche frutto dell'amore che sta vivendo con il tennista Matteo Berrettini. I due sembrano essere più affiatati che mai e, sui social, non si nascondono più.

