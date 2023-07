Elisabetta Canalis e Melissa Satta scatenate in Sardegna: tra balli sul tavolo e gite al mare coi figli

di Redazione web

Cosa ci fanno insieme Elisabetta Canalis e Melissa Satta in una barca in Sardegna mentre ballano scatenate sul tavolo? Le due ex veline hanno molto in comune, soprattutto le origini. Entrambe sono sarde e non perdono occasione di visitare le spiagge dell'isola, per godersi il sole e le vacanze estive.

Elisabetta e Melissa sono state entrambe le veline more, anche se in due edizioni diverse, e sono state amatissime dagli italiani. Dopo un passato turbolento e lasciandosi alle spalle matrimoni fallimentari, le due more hanno deciso di trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme ai figli, agli amici e ai loro rispettivi compagni.

Le ex veline more scatenate in Sardegna

Elisabetta Canalis, fresca di divorzio da Brian Perri, dal quale ha avuto una bambina di nome Skyler Eva, si sta godendo le vacanze insieme alla figlia e al nuovo compagno, Georgian Cimpeanu, suo allenatore di kickboxing. Nel frattempo l'ha raggiunta la sua amica e collega Melissa Satta, in dolce compagnia con Matteo Berrettini, di ritorno da Londra dopo il torneo di Wimbledon, il figlio Maddox, avuto dal primo matrimonio con il calciatore Kevin-Prince Boateng.

Le due hanno trascorso una giornata al mare, tra risate e buona compagnia, conclusa con l'apertura del dj set e i balli scatenati delle ex veline che, per l'occasione sono salite sul tavolo, incantando tutti. I video della loro vacanza sono stati ripresi e pubblicati sui social e i fan sono impazziti. «Elisabetta e Melissa insieme sono un sogno», dice un fan ha commentato i video, mentre altri le acclamavano per essere la "vera bellezza italiana".

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Luglio 2023, 15:51

