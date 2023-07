Melissa Satta impugna la racchetta come Matteo Berrettini. I fan: «Se ti fidanzavi con un fabbro iniziavi a saldare?»

di Redazione web

Melissa Satta sta vivendo una bellissima storia d'amore insieme al tennista Matteo Berrettini. In questi ultimi giorni si trovava a Londra, più precisamente a Wimbledon per sostenere il fidanzato durante il torneo di tennis inglese. Matteo è arrivato agli ottavi, perdendo, dopo una lunga e contesa battaglia, contro Carlos Alcaraz che ora disputerà la finale del torneo con Novak Djokovic. Il giovane tennista romano sembra aver ritrovato lo spirito giusto ed è pronto per le nuove sfide e i nuovi tornei. Intanto, nell'attesa di sapere chi vincerà la finale di Wimbledon, Matteo Berrettini e Melissa Satta sono volati in Sardegna, sull'isola La Maddalena per passare alcuni giorni di relax insieme al figlio della showgirl, Maddox, avuto con l'ex marito, il calciatore Kevin Prince Boateng.

Melissa Satta ha da poco pubblicato un video contenente un prodotto sponsorizzato che ha fatto andare su tutte le furie i suoi hater, che hanno iniziato a bersagliarla di commenti negativi e altri ironici. Andiamo a vedere che cosa ha fatto Melissa nel video da suscitare tante polemiche.

Matteo Berrettini, Melissa Satta lo sostiene anche fuori dal campo: «Perfino qui tifiamo per te»

Matteo Berrettini, Melissa Satta soffre per lui in tribuna: quasi in apnea prima di esultare per la vittoria

Melissa Satta sul campo da tennis

Nel video della sponsorizzazione, Melissa Satta era intenta a giocare una partita di tennis con un amico, mentre faceva pubblicità ad uno smartphone. Ma quello che ha mandato su tutte le furie gli hater è stato, oltre al dritto fatto molto male a causa dell'impugnatura sbagliata, la decisione della conduttrice di ambientare il video in un campo di tennis. Secondo gli hater, infatti, Melissa starebbe sfruttando la fama del suo fidanzato per avere qualche guadagno, mentre altri si chiedono: «Se ti fossi fidanzata con un fabbro, inizieresti a saldare i metalli?»

Melissa Satta non è nuova a questo tipo di speculazioni: dall'inizio della sua relazione con il tennista romano, è stata più volte presa di mira per qualunque cosa faccia e non solo. Spesso anche gli insuccessi o gli infortuni dei Matteo Berrettini sono stati ricondotti magicamente alla conduttrice. Melissa, tuttavia, sa bene che deve lasciarsi alle spalle i commenti negativi e godersi la sua storia d'amore con Matteo e queste giornate di relax con suo figlio Maddox, prima di ricominciare a settembre una nuova edizione televisiva.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA