Elisabetta Canalis e la gravidanza: «Ero spaventatissima, sembrava un alieno». Le confessioni a Diletta Leotta

Retroscena della gravidanza. Elisabetta Canalis ha svelato dei dettagli inediti sulla sua maternità durante l'ospitata nel nuovo podcast di Diletta Leotta "Mamma Dilettante". Canalis ha voluto raccontare il suo rapporto con la figlia Skyler Eva (nata dalla relazione conclusa con il chirurgo americano Brian Perri) e i sentimenti provati durante la gravidanza, spiegando che per lei il periodo della dolce attesa non è stato per nulla roseo. «Non mi è piaciuta, se devo dire la verità - dice sulla maternità -. Quando la sentivo nella pancia ero spaventatissima, sembrava un alieno» ha continuato.

L'amore materno

Ma poi, una volta nata, l'amore l'ha travolta. Oggi la figlia di Elisabetta ha 8 anni e quando sono lontane: «mi manca tantissimo» dice l'ex velina.

In precedenza

La showgirl ha ricordato che prima di avere Skyler non aveva intenzione di diventare madre. La conoscenza di Brian Perri le ha fatto cambiare idea ed ora è contentissima di aver messo al mondo la sua bambina. Nei mesi scorsi è giunto al capolinea il matrimonio tra la showgirl e il chiururgo. La Canalis non ne ha mai parlato pubblicamente e per ora rimangono ignote le cause della rottura. Ma ora Eli ha ritrovato la felicità con Georgian Cimpeanu, maestro di kickboxing, sport praticato dalla stessa Canalis.

