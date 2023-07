Melissa Satta, la foto in bikini sullo yacht scatena gli hater. Arriva la risposta di Matteo Berrettini

di Redazione web

Melissa Satta e Matteo Berrettini stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna e tra un tuffo e un bacio hanno pubblicato alcune tenere foto su Instagram. La showgirl è spesso presa di mira dagli hater che, più di qualche volta, le hanno attribuito il periodo buio che il tennista ha attraversato di recente. Così, è successo anche sotto all'ultima serie di foto postate da Melissa che, come di consueto, non ha risposto a nessuno dei commenti negativi.

Il post Instagram di Melissa Satta

Bikini lilla, sorrisi smaglianti, baci e abbraci sono queste le foto che Melissa Satta ha pubblicato nelle ultime ore nel proprio profilo Instagram. Sullo yacht sul quale ha trascorso la giornata, c'erano anche il suo bambino Maddox e il compagno Matteo Berrettini. La loro storia d'amore sembra procedere a gonfie vele: la showgirl è sempre al fianco del tennista ed era presente anche a Wimbledon, dove Matteo si è riscattato dopo il periodo difficile sui campi da tennis.

Gli hater si sono scagliati, ancora una volta, contro Melissa e qualcuno di loro ha scritto: «Come mai tutte queste donne si trovano personaggi famosi (sportivi o altro...) con soldi insomma?», «Vediamo quanto durerai con lui» oppure ancora «La tarantola ne ha beccato un altro».

Il commento di Matteo Berrettini

Melissa Satta a questa serie di foto estive ha aggiunto una didascalia semplice, ovvero un cuore giallo con accanto un sole. Nonostante tutti i commenti maliziosi ricevuti, l'unico che risulta importante per la showgirl è quello di Matteo che teneramente le ha lasciato un cuore rosso.

