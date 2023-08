Melissa Satta, le foto hot col lato B in bella mostra. I fan: «Ci vuole c**o». Poi la dedica del suo Berrettini

di Redazione web

Melissa Satta si sta godendo le vacanze nella sua amata Sardegna, in Costa Smeralda, mentre il fidanzato Matteo Berrettini è impegnato a Toronto, al National Bank Open Presented by Rogers, dove tra poco dovrà affrontare il suo connazionale Jannik Sinner, in un derby tutto azzurro.

Melissa intanto prende il sole e sfoggia sui suoi canali Instagram un bikini azzurro che lascia i fan senza parole e un lato B a dir poco perfetto. Andiamo a scoprire alcuni commenti dei fan e la dedica del tennista alla sua fidanzata.

Matteo Berrettini e la dedica alla sua Melissa Satta

Melissa Satta ha esibito sui social un bikini azzurro da togliere il fiato che ha messo in mostra le sue curve e i fan non hanno potuto fare a meno di notarlo, commentando ironicamente: «Nella vita ci vuole cu*o e lei sicuramente ne ha!», mentre altri hanno fatto i complimenti per il fisico tonico e in forma.

Matteo Berrettini, dal Canada, dove è impegnato per in un torneo di tennis, ha celebrato la sua vittoria, dedicandola al suo "sole", Melissa Satta.

Questa coppia piace sempre di più e convince i fan a tifare per il loro amore.

