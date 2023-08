Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada, matrimonio finito? Ecco l'indizio social che non è passato inosservato

di Redazione web

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada sono in crisi? O addirittura, si sono già separati? Sono queste le domande che, nelle ultime ore, i fan dell'ormai ex calciatore continuano a farsi, dato che, da diverso tempo, i due (che sembravano essere affiatatissimi) non compaiono più insieme sui social. Inoltre, i più attenti hanno anche notato un dettaglio, non da poco, sul profilo della modella.

Boateng e Valentina Fradegrada, nozze nel Metaverso. Enzo Miccio: «Un matrimonio spaziale»

Kevin Prince Boateng e Melissa Satta, lui è una furia: «Non ho tradito. Ecco perché l'ho lasciata»

Il mistero social

Kevin Prince Boateng e la sua Valentina Fradegrada erano convolati a nozze solamente un anno fa e avevano voluto celebrare il proprio amore proprio in tutte le dimensioni: oltre che nella realtà, infatti, si sono sposati anche nel metaverso. L'evento aveva suscitato molto scalpore, dato che, era uno dei primi matrimonio che veniva celebrato nella realtà parallela. E adesso? È tutto finito? I fan della coppia se lo chiedono perché mentre, prima, i due apparivano più innamorati che mai, ora, sui social, non c'è più nessuno scatto romantico e, inolte, Valentina ha rimosso dal suo profilo Instagram tutte le foto insieme a Boateng che, nel frattempo, si è aperto un nuovo profilo Instagram dove, al momento, ha pubblicato solamente due immagini.

Il matrimonio nel metaverso

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati anche nel metaverso e per la cerimonia virtuale chiedevano, a chi volesse partecipare, un'entrata di 50 euro, richiesta che fece storcere il naso ai più.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Agosto 2023, 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA