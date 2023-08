Belen e Elio Lorenzoni escono allo scoperto: ecco le prime foto insieme, “dimenticato” Stefano De Martino

di Redazione Web

Belen ha ritrovato la felicità (o forse l'amore?) insieme a Elio Lorenzoni. L'ultimo post social pubblicato dalla showgirl sul suo profilo Instagram parla chiaro: «Ora mi sento di nuovo bene». In aggiunta, i due sono stati anche fotografati dai paparazzi della rivista GrandHotel in uno dei loro ultimi weekend trascorsi insieme. Ormai la showgirl ha scelto di uscire allo scoperto dopo la separazione da Stefano De Martino. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Belen dimentica Stefano De Martino: «Ora mi sento di nuovo bene»

Belen su Instagram

Dopo la rottura con Stefano De Martino, sembrerebbe che Belen abbia voltato pagina con Elio Lorenzoni. I due, secondo quanto si evince dalle immagini fotografate dai paparazzi, sono stati fotografati nel momento in cui erano intenti a fare shoppingo dopo essere usciti insieme dall'albergo in cui alloggiavano. Un piccolo inizio è stato fornito anche dalla showgirl argentina: sembrerebbe che i due stiano trascorrendo del tempo insieme sull'isola di Albarella, in compagnia della famiglia Rodriguez.

