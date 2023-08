Belen e Stefano De Martino ospiti a Belve da Francesca Fagnani. I fan: «Raccontate la verità»

di Redazione web

Belen Rodriguez sarà uno degli ospiti di punta della nuova edizione di Belve che andrà in onda dal 26 settembre, sempre su Rai Due. Francesca Fagnani ha messo a segno un bellissimo colpo e i fan aspettano solo l'inizio del programma per scoprire la verità sulla fine della relazione con Stefano De Martino. Quest'ultimo è stato già annunciato come primo ospite della giornalista: si parlerà di tutto, dalla carriera di ballerino, al successo come conduttore, passando inevitabilmente per la storia d'amore con Belen.

Stefano e Belen, l'intervista sulla verità

Francesca Fagnani ha giocato bene le sue carte per rendere sempre più attesa la nuova edizione di Belve. Prima Stefano De Martino e adesso Belen: i fan non vedono l'ora dell'inizio del programma dove gli ospiti siedono sullo sgabello e, di fronte alla bionda giornalista e al suo taccuino, si lasciano trasportare attraverso le domande, spesso irriverenti e pungenti, alle quali devono rispondere con assoluta onestà.

Sarà il momento giusto per la coppia composta da Stefano e Belen di raccontare la loro verità, in due puntate separate, così da evitare possibili incontri imbarazzanti.

Belen ammetterà la relazione con Elio? Stefano sarà pronto a dire la verità sul presutno flirt con Alessia Marcuzzi? Non ci resta che rimanere in trepidante attesa.

