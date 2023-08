Antonino Spinalbese, in vacanza spunta la foto con una misteriosa donna: nuova fiamma?

di Redazione Web

Nunova fiamma per Antonino Spinalbese? L'ex compagno di Belen, padre di Luna Marì, si sta godendo le vacanze in motoscafo, immerso nelle acque delle 5 terre. Ma non è solo. Nelle sue stories, Antonino appare con una misteriosa ragazza. Fisico scolpito, mora, lei è Anita Cerri, una modella che potrebbe aver rapito il cuore del giovane ex gieffino?

Nuovo amore

l due sono stati immortalati in barca da un amico che è con loro, mentre sorridono e salutano sereni e spensierati.

La serenità ritrovata

Archiviata l'esperienza al GfVip, Antonino Spinalbese ha trascorso giorni felici e spensierati insieme all'«amore della sua vita», la sua piccola Luna Marì, la figlia avuta con Belen Rodriguez.

Il papà è andato a prendere la figlia da casa di Belen, dove si stava divertendo, mentre giocava nella piscina gonfiabile comprata solo per lei, insieme alla mamma.

Durante il tragitto in macchina, Antonino e Luna hanno passato il tempo a chiamarsi ad alta voce, mentre la piccola, ad ogni «papà» urlato, rideva sempre di più. Poco dopo, l'ex GfVip ha mostrato sui social un anello al dito, molto speciale: una fede da mettere al dito con la scritta: «Luna Marì».

