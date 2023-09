Melissa Satta e Matteo Berrettini, amore in bilico? Lui la lascia sola durante la Milano Fashion Week

di Redazione web

La Milano Fashion Week è nel pieno dello svolgimento: tra sfilate, eventi e presentazioni delle nuove collezioni, la città pullula di modelle, influencer e celebrità che sfrecciano da una parte all'altra. Una delle modelle e showgirl più in vista durante questa settimana della moda è sicuramente Melissa Satta. L'ex velina e conduttrice di programmi sportivi è tornata a far parlare di sé per la sua relazione con il tennista Matteo Berrettini. Nonostante i due non si nascondano più dai social e dai paparazzi, pubblicando post e dediche molto romantiche, i fan hanno notato l'assenza del campione alla Milano Fashion Week, lasciando da sola Melissa.

Cosa sarà successo tra i due? Aria di crisi tra la coppia?

Melissa Satta e Matteo Berrettini, sempre più distanti

Melissa Satta e Matteo Berrettini non si mostrano già da qualche tempo insieme sui social. Questa estate i due hanno trascorso insieme le vacanze in Sardegna con Maddox, il figlio della velina avuto dal precedente matrimonio con Prince Boateng. Tutto sembrava andare per il meglio. Purtroppo, però, dall'infortunio alla caviglia del tennista agli US Open qualcosa sembra essere cambiato: i due non sono più apparsi insieme nelle storie di Instagram e nemmeno a nessun evento.

In questo momento Melissa si trova a Milano e sfreccia tra una sfilata e un evento, mentre Matteo Berrettini sta andando a Stoccolma per il torneo Atp 250 Indoor.

La loro storia d'amore sarà arrivata al capolinea? O si tratta di una crisi temporanea?

Eppure a fine estate c'era chi vociferava che i due avessero intenzione di sposarsi...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 14:49

