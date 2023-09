Melissa Satta emozionata alla Ryder Cup. Il mazzo di fiori e l'incoraggiamento (ma Matteo Berrettini non c'entra)

di Redazione web

Melissa Satta ha fatto gli onori di casa alla cerimonia d'apertura della Ryder Cup che si è tenuta oggi, giovedì 28 settembre a Roma, precisamente presso il golf e country club Marco Simone. La showgirl, in occasione della presentazione, ha indossato un tailleur bianco a cui ha aggiunto vari accessori come, ad esempio, collane e orecchini. Melissa era molto emozionata e anche sui social aveva mostrato la sua lunga preparazione all'evento. In moltissimi l'hanno voluta incoraggiare mandandole dolci pensieri che, però, non provenivano dal compagno Matteo Berrettini che, sicuramente, sarà stato al suo fianco.

La Ryder Cup è un torneo di golf che si disputa ogni due anni e vede sfidarsi giocatori statunitensi ed europei: i migliori del mondo. L'evento sportivo è stato inaugurato proprio oggi e Melissa Satta è il volto della competizione che è iniziata a Roma. La showgirl, nei giorni scorsi, ha mostrato ai suoi follower come si stesse preparando per la giornata: prove su prove e vari sopralluoghi. Inoltre, Melissa ha anche pubblicato, sul proprio profilo Instagram, alcune storie che mostrano i pensieri degli amici e del suo team: tutti utili incoraggiamenti. In una delle immagini più recenti, è la sua agente che le manda i fiori e le scrive: «Sarai bellissima!».

La showgirl non ha svelato se anche Matteo Berrettini le abbia fatto recapitare qualche pensiero ma i fan della coppia sono sicuri che lui abbia supportato a dovere la fidanzata.

I commenti sui social

Alcuni utenti su Twitter si sono espressi a proposito dell'outfit che Melissa Satta ha sfoggiato sul palco. Alcuni, ad esempio, hanno scritto: «Sei bellissima!», «Questo completo ti dona molto» oppure «Sicuramente, il vestito è stato preso dall'armadio di Matteo Berrettini».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 18:11

