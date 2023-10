Accoltella la fidanzata di 21 anni e chiama la polizia: «Cosa ho combinato». La ragazza è gravissima

di Redazione web

Forse un raptus dopo una lite. Forse un'aggressione premeditata. Fatto sta, che le condizioni di una ragazza di 21 anni sono adesso gravissime, dopo che il fidanzato di 24 l'ha accoltellata in casa, nel loro appartamento in via Bixio a Como. Per ferirla ha usato un coltello da cucina, affondato nel collo e nel torace della vittima, che adesso lotta tra la vita e la morte nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Sant'Anna.

La chiamata alla polizia

È stato lo stesso aggressore a chiamare la polizia dopo aver ridotto in fin di vita la compagna. «Cosa ho combinato», le sue parole, mentre guardava il vuoto in stato confusionale.

