Chiara Nasti ai fan: «La lavatrice potete scommetterci che non la farò mai»

«I miei uomini». Sono queste le parole che Chiara Nasti ha scritto a corredo del post pubblicato sul suo profilo Instagram. Una foto tenerissima che mostra Chiara e Mattia Zaccagni mentre baciano il piccolo Thiago, nato lo scorso novembre. Tuttavia, alcuni utenti hanno commentato il post dell'influencer con critiche pungenti. Ma l'influencer non è certo persona da non rispondere a tono. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Non lasciarlo sporco. Lui è piccolo e ha bisogno di crescere. Falle due lavatrici che le unghie si possono rifare di nuovo», ha scritto un hater a corredo del post Instagram pubblicato dall'influencer. La risposta di Chiara Nasti al commento dell'hater non è tardata ad arrivare: «Mica come voi che li lasciate con i pannolini pieni di pipì, con i nasi sporchi, etc.

Le critiche degli hater non si fermano. «Un uomo che si tinge i capelli platino, porta orecchini e collane e si tatua? Non sai com'è fatto un uomo ragazza», ha scritto un hater. E lei ha risposto: «Ah se lo so. Troppo bono mio marito solo che siamo in poche ad avere questa fortuna. Un corpo assurdo, un viso stupendo. Non potrei chiedere altro».

Mercoledì 18 Ottobre 2023

