Chiara Nasti: «Perché imparare a fare la lavatrice se c'è chi lo fa per me». La foto che risponde alla polemica

di Redazione Web

Le faccende domestiche non sono il punto forte di Chiara Nasti. Lo ha ammessa lei stessa in un video che che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. D'altronde, la moglie di Mattia Zaccagni non è certo nuova a critiche e offese da parte degli hater. E proprio nelle ultime ore l'influencer ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto "provocatoria" con una didascalia a corredo in risposta alla polemica riguardo al suo «non saper fare la lavatrice». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Chiara Nasti a cena con la sorella Angela e il piccolo Thiago: «È come noi perché…»

Chiara Nasti cerca una lavanderia, il consiglio: «Impara ad usare la lavatrice». La sua risposta non si fa attendere

«Non mi è mai piaciuto fare le faccende domestiche figuriamoci addirittura la lavatrice che siamo allo step superiore.

Tuttavia, nelle ultime ore la moglie di Mattia Zaccagni ha pubblicato una foto proprio mentre cerca di fare la lavatrice. «Omg ma co'sè?».

Ancora una volta Chiara Nati ha dimostrato di non essere certo il tipo di persona che non risponde a tono, ed è diventato già virale lo scatto social in risposta alle critiche degli hater.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA