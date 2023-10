Chiara Nasti fa giocare il figlio Thiago col cibo: stroncata dai social. E lei si difende: «Era tutto scaduto»

di redazione web

L'influencer Chiara Nasti è di nuovo protagonista delle critiche di chi la segue sui social. Nelle ultime 'stories' di Instagram della ragazza è apparso suo figlio Thiago, avuto con il calciatore Mattia Zaccagni, mentre giocava con del cibo. Già nelle scorse settimane Chiara Nasti era stata criticata riguardo alla sua affermazione sul fatto di non saper fare lavatrici e anche per il modo in cui cresce il piccolo Thiago. Questa volta le polemiche si indirizzano verso lo spreco di cibo.

L'accaduto

Il figlio di Chiara Nasti è stato ripreso dalla stessa mentre rovistava in quello che sembrava essere un bidone della spazzatura, tirando fuori dei pop corn, dei savoiardi e una carota. Chiara Nasti è stata subito oggetto di critiche per lo spreco di cibo, ma come al soilto non ha mancato di replicare dicendo che gli alimenti erano scaduti e che li avrebbe inviati a chi la criticava. Ha poi aggiunto: «La carota non era buona, i savoiardi erano scaduti e i popcorn li abbiamo lasciati aperti». L'influencer avrebbe poi messo in una scatola di 'Chanel' il cibo usato durante lo svago del bambino, dicendo che avrebbe preparato la spedizione per gli haters.

