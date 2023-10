Ubriaco alla guida, fermato dai carabinieri: «Colpa del ragù di mia nonna». Multato e patente ritirata

di Redazione web

Stava guidando la sua auto con un tasso alcolemico ben superiore a quello consentito dal codice della strada. Una persona di buon senso, avrebbe dovuto astenersi dalla guida, per il proprio benessere e quello di automobilisti e pedoni, esposti al rischio di una persona non in grado di guidare in quelle condizioni.

Ragù in corpo

Eppure a Riva del Garda, provincia autonoma di Trento, il conducente fermato dai carabinieri impegnati nei controlli sul territorio, nella notte tra sabato 7 e domenica 8 ottobre, ha dato una risposta esilarante. Non era colpo dell'alcol che aveva bevuto, ma del ragù di sua nonna, che lo ha preparato usando anche il vino.

Niente scuse

Probabile che i militari abbiano accennato un mezzo sorriso, o forse, inflessibili nel loro lavoro, si siano sentiti presi in giro, ma al di là di questo, la scusa non è bastata per convincere i carabinieri ad evitare la multa di 543 euro ed il ritiro della patente. Stessa sanzione anche per altri quattro dei 57 conducenti controllati dai militari lo scorso fine settimana.

