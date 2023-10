Ryanair, terrore sul volo Manchester-Dublino: passeggero ubriaco si scaglia contro lo steward, caos a bordo e maxi ritardo

di Redazione web

Momenti di terrore a Manchester, per i passeggeri di un volo Ryanair diretto a Dublino: un passeggero, alterato dall'alcol, si è reso protagonista di un violento alterco con lo staff dell'aereo. Poco dopo, è intervenuta la polizia, che ha arrestato il viaggiatore e lo ha allontanato dal velivolo.

Come riporta il Daily Mail, il volo ha subito un ritardo di quasi 5 ore.

Volo da incubo, passeggero ubriaco molesta mamma e figlia 16enne. Denunciata la compagnia aerea: «Gli ha servito 10 vodka»

Ubriaco e drogato si schianta contro un'auto: morti tre poliziotti. Paul e Steven avevano 25 anni, Manon 24

Cosa è successo

Il passeggero, che è stato ripreso con lo smartphone da altri compagni di viaggio, aveva acquistato al duty free dell'aeroporto una bottiglia di Jägermeister, appena salito a bordo ha iniziato a dare segni di irrequietezza.

Nei video, si sentono dei passeggeri che tentano di calmare il viaggiatore alterato, dicendo: «A bordo c'è mio figlio che ha 5 anni, per favore si sieda!». Quando due steward hanno tentato di impedirgli di dare fastidio agli altri passeggeri, l'uomo si è scagliato contro uno di loro.

Stando alle testimonianze di una donna a bordo del volo in questione, non si è trattato di uno spettacolo piacevole: «Ci siamo seduti e quel giovanotto stava già bevendo. Probabilmente aveva cominciato prima di salire a bordo. Stavamo per decollare, ma lui si è alzato e ha rifiutato di tornare al suo posto. È stato spaventoso, ho avuto molta paura».

Fortunatamente, è intervenuta la polizia: gli agenti hanno subito allontanato il passeggero riottoso, per poi arrestarlo. La polizia di Manchester e Ryanair, al momento, non hanno voluto commentare la vicenda.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Ottobre 2023, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA