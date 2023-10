Michele Morrone, confessione choc: «Ubriaco per sei mesi, ho rischiato il coma etilico»

Michele Morrone festeggia il suo compleanno, 33 anni con un solo obiettivo: fare un film a Hollywood e ci è riuscito.

«Se un ragazzo dovesse venire da me e chiedermi qual è il segreto per arrivare a Hollywood a fare un film, io risponderei sempre così, e non è facile da capire: io personalmente non ho mai avuto un piano B. O andava, o andava o andava. Per me non esisteva al mondo che non arrivassi a Hollywood a fare un film. Io sono un tossico della mia vita, sono un tossico della mia passione», inizia così la lunga intervista alla quale si è concesso Michele Morrone. L'attore, diventato famoso per il suo ruolo di Massimo Torricelli nel film di Netflix 365 giorni.

Andiamo a scoprire che cosa ha rivelato durante questa lunga intervista nel podcast di Luca Casadei, One More Time.

