Temptation Island, Greta Rossetti e Michele Morrone? La conferma che toglie ogni dubbio

Non erano solo voci quelle che vedevano l'ex tentatrici di Temptation Island Greta Rossetti coinvolta in un gossip con l'attore Michele Morrone.

L'influencer, una volta uscita dai riflettori, ha iniziato una relazione con uno dei protagonisti dell'ultima edizione del programma di Filippo Bisciglia: Mirko Brunetti. Entrato nella trasmissione con Perla Vatiero, con cui era fidanzato da 5 anni, il giovane di Rieti ha abbandonato il falò di confronto separato dalla sua compagna salernitana.

Poco dopo, la relazione con la tentatrice fece scalpore e Greta Rossetti si è ritrovata al centro dei rumor che hanno rivelato un retroscena: cosa c'entra l'attore Michele Morrone? Scopriamo insieme.

A lanciare l'indiscrezione fu Amedeo Venza che segnalò la frequentazione tra l'ex corteggiatrice di Temptation Island e l'attore Michele Morrone.

Per rispondere alle critiche di chi sostiene che cerchi solo visibilità, Greta Rossetti ha risposto così.

La risposta di Greta

«Possiamo smetterla con questo racconto che Greta vuole solo visibilità? E basta. La frequentazione con Michele la state tirando fuori voi, io l'ho vissuta in maniera totalmente privata. Se avessi voluto visibilità l'avrei tirata fuori da tempo e io in primis. Sono io che cerco visibilità o voi che non avete una vita?», ha affermato l'influencer su TikTok, confermando quindi la relazione e mettendo a tacere rumor.

