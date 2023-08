Temptation Island, Perla Vatiero: «Non ho presentato Igor alla mia famiglia perché...»

di Redazione Web

Perla Vatiero e Igor Zeetti sono una coppia. I due si sono conosciuti a Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia. A confermare la loro storia d'amore è stato il video di un bacio, diventato virale e che entrambi hanno condiviso nelle proprie Instagram stories. Nelle ultime ore, Perla ha risposto ad alcune curiosità dei fan grazie ad un box di domande attraverso le sue Instagram stories. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Perla Vatiero su Instagram

Perla Vatiero è stata chiara e ha spiegato il motivo per il quale ancora non ha presentato Igor Zeetti ai suoi genitori. «No ragazzi - ha sottolineato Perla Vatiero nelle sue Instagram stories -. Adesso è presto. Ogni cosa ha il suo tempo. Tengo a precisare che è una scelta presa da entrambi. Per il momento lui ha conosciuto solo mia sorella e io le sue sorelle».

La storia d'amore tra Perla e Igor procede a gonfie vele ma entrambi vogliono fare un passo alla volta senza fretta e con sincerità.

