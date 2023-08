Temptation Island, Perla Vatiero: «Ecco cosa penso di Greta e Eugenio». Poi parla della mancata reazione di Mirko

di Redazione Web

Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo l'esperienza vissuta a Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia, si sono lasciati definitivamente. Entrambi hanno voltato pagina e si vivono le loro nuove relazioni con i tentatori Igor Zeetti e Greta Rossetti. Proprio nelle ultime ore, Greta, l'attuale fidanzata di Mirko ha raccontato ai suoi fan di essere in buoni rapporti con tutti i suoi ex e che con molti, continua a frequentarsi in amicizia. Perla così ha espresso la sua opinione in merito a tale argomento rispondendo ad una domanda di una fan.

Temptation Island, Vittoria Egidi e Daniele Schiavon sono fidanzati?

Temptation Island, Greta Rossetti a cena con Eugenio Colombo ed è subito polemica

Perla Vatiero su Instagram

«Ragazzi rispondo una volta per tutte perché mi state chiedendo di questa cosa, Io penso che una persona non smetti mai di conoscerla perché nella vita può cambiare - ha sottolineato Perla Vatiero nelle sue Instagram stories -.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Agosto 2023, 21:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA