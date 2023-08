Temptation Island, Vittoria Egidi e Daniele Schiavon sono fidanzati? Lui rivela come stanno le cose tra i due

di Redazione Web

Una volta terminato Temptation Island, Vittoria Egidi ha parlato della sua esperienza nel reality condotto da Filippo Bisciglia. Vittoria ha spesso sottolineato come il programma sia stato in grado di cambiare la sua vita, in quanto lei e il suo ex fidanzato Daniele De Bosis si sono lasciati definitivamente. Tuttavia, secondo alcune voci, Vittoria si starebbe frequentando con Daniele Schiavon, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Ma a fare chiarezza in merito alla situazione è stato proprio l'ex corteggiatore. Andiamo a vedere cosa ha detto.

Un follower ha chiesto a Daniele Schiavon: «Ma con Vittoria nulla?». La risposta di Daniele Schiavon non è tardata ad arrivare. Infatti l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha precisato: «Abbiamo stretto un rapporto di amicizia indescrivibile. Ci vogliamo tanto bene».

Le parole di Daniele Schiavon metterebbero a tacere una volta per tutte le voci sullipotetica frequentazione tra i due.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Agosto 2023, 20:13

