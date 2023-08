Temptation Island, Greta Rossetti a cena con Eugenio Colombo ed è subito polemica. Lei furiosa: «La vita me la vivo come dico io»

di Redazione Web

Nelle ultime ore, l'ex tentatrice Greta Rossetti ha voluto fare chiarezza nelle sue Instagram stories in merito alla foto che l'ha vista coinvolta insieme all'ex tronista di Uomini e Donne, Eugenio Colombo. I due sono stati paparazzati in un ristorante insieme a Firenze. Ma andiamo a vedere cosa ha detto l'ex tentatrice.

Temptation Island, Perla Vatiero: «Questa fede me l’ha regalata...»

Temptation Island, Perla Vatiero: «Un giorno vi racconterò la verità, ora non me la sento...»

«Non sono solita a giustificarmi sulla mia vita privata perché sono problemi sinceramente miei e di nessun altro, però provo fastidio quando si mettono in mezzo altre persone - ha sottolineato Greta Rossetti nelle sue Instagram stories -.

Poi, ha aggiunto: «Non è perché se c'è stato qualcosa tra due persone queste non possono diventare amici. Il problema è perché sono venuta a Firenze a trovare una delle mie più care amiche e sono andata a mangiare un boccone con Eugenio e i bimbi? Ma se avessi qualcosa da nascondere andrei in un posto pubblico? Lui è venuto in Sardegna, conosce Mirko e la mia famiglia. Dopo questo breve sfogo pensate quello che volete, la vita è la mia e me la vivo come voglio».

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Agosto 2023, 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA