Temptation Island, Perla Vatiero: «Questa fede me l’ha regalata...»

di Redazione Web

Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno messo un punto alla loro storia d'amore dopo aver partecipato a Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia. Lui si sta godendo la nuova love story con l'ex tentatrice Greta Rossetti mentre lei si sta godendo le vacanze in compagnia degli amici e l'ex tentatore Igor Zeetti. Tuttavia nelle ultime ore, Perla ha sentito l'esigenza di fare chiarezza in merito ad un argomento che incuriosisce i fan: la fede che porta al dito. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

​Temptation Island, Perla e Francesca in vacanza con i "single" Igor e Alberto

Temptation Island, retroscena su Greta e Mirko: «Ecco perchè non ci siamo baciati nel relity»

Perla Vatiero su Instagram

Molti fan hanno ritenuto che la fede indossata da Perla fosse legata a Mirko.

«Ciao ragazzi ci tengo a chiarire una cosa importante - ha sottolineato Perla Vatiero nelle sue Instagram stories -. Mi state inviando molti messaggi inerenti alla fede che porto. Ci tengo a chiarirvi che questa fede me l'ha regalata mia nonna quando è venuto a mancare mio nonno. Vi prego di non associarla a nessun altro perché per me ha un valore inestimabile».

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA