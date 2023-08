Temptation Island, Perla e Igor a cena in quattro: con loro anche Vittoria e il single Daniele. È nato un amore?

di Redazione web

Temptation Island è giunto al termine solo una settimana fa e i fan del programma ne sentono già la mancanza. Tuttavia, i protagonisti di quest'edizione continuano a far sognare gli spettatori che possono guardare le loro storie Instagram e le frecciatine che ex fidanzate ed ex fidanzati si mandano, con l'aiuto dei single.

Mentre Mirko e Greta continuano la loro storia d'amore iniziata all'interno del villaggio, anche Perla, ex fidanzata di Mirko, ha deciso di iniziare a rendere pubblica la sua frequentazione con Igor, il suo tentatore, ma non finisce qui. Dopo la serata reunion tra le ex fidanzate e i single, che ha creato molto scompiglio tra gli ex fidanzati, ieri sera c'è stata un'uscita di coppia che potrebbe aver fatto perdere la testa ad uno dei ragazzi a casa. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa è successo.

Uscita di coppia

La frequentazione tra Perla e Igor va avanti dalla fine di Temptation Island e i ragazzi avevano detto a Filippo Bisciglia che avrebbero voluto procedere a piccoli passi. Ormai, passato più di un mese (e oltre una settimana dalla messa in onda), i due non si nascondo più e, anzi, organizzano vere e proprie serate insieme ai loro compagni di avventura. Tra queste c'è anche l'ultima uscita di coppia con Vittoria e Daniele Schiavon.

Come sta Daniele De Bosis

Solo qualche ora prima, Daniele De Bosis, ex fidanzato di Vittoria Egidi aveva risposto ad alcune domande su Instagram da parte dei fan che gli chiedevano aggiornamenti sul rapporto con la ex. Daniele aveva confessato di sentirsi molto deluso e triste dalla fine della relazione con Vittoria: «Avrei messo la mano sul fuoco sul nostro amore, prima di entrare nel programma e vedere tutto ciò che è successo». Daniele e Vittoria si sono separati durante l'ultimo falò di confronto e hanno proseguito da soli con la loro vita, Daniele con una ex tentatrice e Vittoria, molto probabilemente, con Daniele Schiavon.

