Temptation Island, botta e risposta tra Manuel e il tentatore di Francesca: «Brave ragazze all'apparenza...»

La reunion delle ex fidanzate e dei tentatori di ieri sera ha creato non poco scompiglio tra gli ex fidanzati che questa mattina hanno visto le foto e i video in giro per il web. C'è chi ha reagito bene, «fregandosene», mentre altri proprio non sono riusciti a buttarsi il passato alle spalle. Di chi stiamo parlando?

Di Manuel Maura che, dopo aver visto un selfie della sua ex fidanzata Francesca Sorrentino e del tentatore Daniele Schiavon, non ha perso un momento per mandare una frecciatina, scrivendo sulle sue storie instagram: «Brave ragazze all'apparenza, e poi...». La stoccata non è passata inosservata e il tentatore ha risposto. Andiamo a vedere come è andata a finire la faida tra i due.

Manuel Maura e Daniele Schiavon: il botta e risposta

Dopo la frecciatina di Manuel Maura, la storia con scritto «Brave ragazze all'apparenza, e poi...», Daniele Schiavon ha risposto questa mattina pubblicando la foto di un grappolo d'uva e il commento: «Quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba.

Manuel Maura risponde

Poco fa Manuel Maura ha risposto con una storia su Instagram alle voci che lo accusavano di punzecchiare Daniele Schiavon e di essere geloso, dicendo: «Volevo dirvi che mi stanno arrivando molti messaggi sulla storia di prima. Non è su Francesca, non è è riferita a lei, è stata una cosa detta in generale, tanto per. Francesca è libera di fare ciò che vuole, può divertirsi tranquillamente, come è giusto che sia. Grazie».

Inutile dire che la spiegazione di Manuel non ha convinto nessuno. Sarà necessario l'intervento di Filippo Bisciglia per placare gli animi di Temptation Island o questo botta e risposta si concluderà così? Restiamo in attesa.

