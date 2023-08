Temptation Island, reunion delle fidanzate con i single: «Perla vicino a Igor splende!»

di Redazione web

Il gruppo delle ragazze fidanzate di Temptation Island è tornato, quasi al completo, e non sono sole! Perla Vatiero, Alessia Ligotti, Francesca Sorrentino e Vittoria Egidi si sono concesse una serata di divertimento sfrenato insieme ai tentatori Igor Zeetti, Alberto Succi, Daniele Schiavon, Lorenzo Di Curzio e Fouad Elshafie. Il tutto è stato documentato nelle storie Instagram dei ragazzi e alcuni commenti piccanti non sono passati inosservati ai fan che hanno subito acceso la speranza su una coppia in particolare.

Andiamo a scoprire come è andata la serata di reunion.

La reunion delle ex fidanzate di Temptation Island, Perla Vatiero, Alessia Ligotti, Francesca Sorrentino e Vittoria Egidi al Cãrnesa, a Roma, è stata documentata nelle loro storie Instagram, ma le ragazze non erano sole.

A trascorrere la serata in loro compagnia c'erano anche i loro tentatori, Igor Zeetti, Alberto Succi, Daniele Schiavon, Lorenzo Di Curzio e Fouad Elshafie, che erano molto felici di passare altro tempo con le ragazze, tra divertimento e balli molto sensuali.

In alcune storie di Instagram del tentatore Daniele Schiavon, il ragazzo si è fatto uscire qualche parola di troppo sulla nuova coppia formata da Perla Vatiero e Igor Zeetti che, dopo aver legato molto durante Temptation Island, hanno deciso di continuare a frequentarsi, una volta che la relazione della ragazza con Mirko Brunetti è naufragata.

I commenti di Daniele Schiavon

Daniele Schiavon ha voluto commentare nelle sue storie Instagram la nuova coppia formata dalla ex fidanzata Perla Vatiero e l'ex tentatore Igor Zeetti dicendo: «Io di belli ne ho visti eh, ma come siete belli voi, nessuno! Lei vicino a te splende proprio, le è ritornato il sorriso».

La serata è continuata tra selfie e tanto divertimento.

Intanto a casa, gli ex fidanzati non avranno bisogno del falò di confronto, né tantomeno del pinnettu per vedere cosa è successo ieri sera al Cãrnesa. Tutto quello che c'è da sapere è nelle loro storie Instagram e per il resto, dovremo aspettare.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Agosto 2023, 11:47

