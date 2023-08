Temptation Island, la mamma di Perla Vatiero: «Non ci si può fidare di nessuno, le tue lacrime mi hanno spezzato il cuore»

di Redazione Web

Perla e Mirko a Temptation Island hanno messo un punto alla loro storia d'amore. Il viaggio nei sentimenti è riuscito a far lasciare entrambi il programma con i rispettivi tentatori. E proprio nelle ultime ore, la mamma di Perla, Rosa Tedesco, ha dedicato alla figlia un post Instagram con una foto e una lunga dedica a corredo in cui cerca tirare su di morale Perla. E non poteva mancare la frecciatina a Mirko Brunetti. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La mamma di Perla Vatiero su Instagram

«Mia Perla rara, ancora una volta mi hai reso fiera di te, della donna che sei e dei valori che possiedi - ha scritto la mamma di Perla Vatiero su Instagram -.

Poi, ha aggiunto: «Mi auguro che quest'esperienza sia stata in grado di farti capire quanta forza e coraggio tu possegga. E che, nonostante i dolori e le delusioni, la vita continua frenetica e non c'è tempo di fermarsi a pensare alle piccolezze. Ti auguro di ritrovare te stessa ma soprattutto la serenità e la felicità che meriti di avere. Sappi che ti amo immensamente e che mi troverai sempre accanto a te, pronta a difenderti, a supportarti nei momenti no e a gioire con te per i tuoi successi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 19:45

