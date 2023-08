​Temptation Island, Perla e Francesca in vacanza con i "single" Igor e Alberto. I fan: «Siete rinate»

di Redazione web

Temptation Island è finito da qualche settimana, ma le protagoniste che hanno animato questa edizione e che si sono messe in gioco, sono entrate nel cuore dei telespettatori. In particolare alcune, ormai, ex fidanzate, sono state accolte molto bene dal pubblico che le ha iniziate a sostenere e seguire con molto interesse. Tra queste cisono sicuramente Perla Vaterio e Francesca Sorrentino che negli ultimi mesi hanno iniziato anche ad uscire con i single del programma, tra cui Igor Zeetti e Alberto Succi.

Vacanza di coppia?

Perla Vaterio e Francesca Sorrentino sono partite in vacanza insieme, ma non sono sole. Ad accomapgnarle ci sono anche i single (forse non più) Igor Zeetti e Alberto Succi. La frequentazione tra Perla e Igor va avanti già da qualche settimana. I fan si erano preoccupati di un loro allontanamento a causa dell'assenza della ragazza alla festa di compleanno dell'ex tentatore, ma pare che tra i due le cose vadano bene.

Le due coppie sono andate a Riccione, dove hanno inontrato altri amici ed ex partecipanti a Temptation Island, tra cui Fouad, per passare delle giornate spensierate, all'insegna del divertimento.

I fan non hanno potuto notare come le due ragazze che prima si trovavano in relazioni che non le appagavano, adesso siano rinate.

