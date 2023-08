Temptation Island, Greta Rossetti ha paura che Mirko Brunetti possa tornare con Perla? Lei risponde così

di Redazione Web

Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia, ha decretato la fine dell'amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, insieme da cinque anni. Lui ha infatti scelto di uscire con l'ex tentatrice Greta Rossetti. Tra tatuaggi di coppia, baci in auto e foto romantiche i due si mostrano ai fan innamoratissimi. E proprio nelle ultime ore, Greta Rossetti ha risposto nelle sue Instagram stories ad un box di domande delle sue fan rivelando un'importante dettaglio in merito all'ex relazione tra Mirko e Perla. Ma andiamo a vedere cosa ha detto l'ex tentatrice.

«Ragazzi io non parlo mai delle relazioni altrui anche se, vuoi o non vuoi, mi ci trovo dentro. Non darò mai il mio giudizio perché non sono nessuno per farlo - ha sottolineato Greta Rossetti nelle sue Instagram stories -.

Poi, ha aggiunto: «Non ho paura che Mirko possa tornare con Perla perché sono fatta proprio io così nella mia vita. Cioè io è difficile che provo paure a livello sentimentale. Io mi godo il momento, sono una che vive molto alla giornata e cerco di dare tutta me stessa ad una persona. Quindi se quella persona lo apprezza ben venga, vedo un futuro con quella persona. Se altrimenti dovesse avere ripensamenti o prendere un'altra decisione, dove sta il problema? Siamo esseri umani e viviamo di emozioni e sentimenti. Basta sempre essere chiari nella vita e sinceri».

Martedì 8 Agosto 2023

