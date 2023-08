Temptation Island, Greta Rossetti e la chirurgia plastica. Pioggia di critiche: «Tutta rifatta». Lei risponde così

di Redazione Web

Greta Rossetti, ex tentatrice di Temptation Island è si dice innamoratissima di Mirko Brunetti. Complice l'ultima edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia, i due veleggiano sulle ali di un amore nuovo e travolgente. Che però ha suscitato non poche critiche e diversi attacchi social soprattutto all'ex tentatrice. I commenti pungenti degli hater riguardano per la maggior parte i cambiamenti del suo aspetto fisico. In particolare, l'ex tentatrice sembra aver lavorato sul suo viso, rendendo il naso più sottile e le labbra più carnose. E nelle ultime ore, Greta attraverso un video insieme a Mirko Brunetti ha voluto rispondere alle critiche degli hater. Andiamo a vedere cosa ha detto.

Greta Rossetti nelle sue Instagram stories ha condiviso un video che ha pubblicato il suo fidanzato Mirko Brunetti. Quest'ultimo nel messaggio sottolinea che a lui piacciono le ragazze rifatte e inquadra la sua fidanzata. «Com'è fatta bene questa ragazza - ha scritto Greta Rossetti a corredo del video. Nome del chirurgo?».

A quanto pare, l'ex tentatrice non ha alcun interesse a dare spiegazioni e giustificazioni agli hater che continuano a criticarla sul suo aspetto fisico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Agosto 2023, 11:10

